Свежий хлеб из печи, блинный рай и шоу ряженых: в Москве начали отмечать Масленицу

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Традиционный фестиваль "Московская Масленица" открылся в пятницу в Москве. Свежий хлеб из настоящей русской печи, блинный рай, рыбный и молочный дворы, город мастеров, шоу ряженых из Болгарии - вот что ждет любителей этого праздника в Москве.

Центральной площадкой праздника в этом году вновь стала Манежная площадь - несмотря на будний день, сюда пришло большое количество людей. Организаторы создали небольшую деревеньку, прогулявшись по которой можно увидеть настоящую кузнецкую мастерскую, мельницу, в центре установлена небольшая русская печь.

"Это не муляж, печка действующая. Сейчас наши мастера топят печь для того, чтобы в скором времени положить туда тесто и испечь настоящий русский хлеб. В среднем на изготовление одной буханки понадобится около 20 минут, самое главное - уследить, чтобы ничего не сгорело", - рассказала ТАСС куратор по кулинарии Юлия Давидовская.

Праздничную атмосферу и настроение гостям также создавали скоморохи, которые с большим удовольствием фотографировались со всеми желающими. Посмотреть на их необычные танцы, а также попробовать блинов пришла семья Дубининых. "Мы сюда приходим каждый год, и это что-то невероятное. Масштабы праздника удивляют. Кроме того, в этот раз очень порадовала еще и погода, ведь солнышко дарит весеннее настроение", - рассказала ТАСС Наталья Дубинина, добавив, что их семья особенно любит этот фестиваль за гастрономическую составляющую.

Блинный рай

В этом году на фестивале можно будет попробовать более 210 видов блинов и оладий. Это и классические, любимые с детства блины со сметаной, маслом, вареньем, сгущенкой, а также блины, приготовленные по рецептам из Дании, Франции, Индии, Японии. Их можно отведать на центральных фестивальных площадках: на Манежной площади и площади Революции. Так, например, повар авторских блинов Анна Манюкина предлагает гостям попробовать марокканские блины.

"Для нас это небольшой привет из Африки. Уникальность такого лакомства в том, что они готовятся только на манной крупе и обжариваются лишь с одной стороны. За счет этого сохраняется пористость. К блинчику подается всегда соус на основе меда и сливочного масла", - поделилась с ТАСС Анна Манюкина.

Девушка работает на фестивале уже не первый год. "Мы учитываем пожелания наших гостей и подготовили в этот раз меню, которое подойдет детям и взрослым. У нас можно попробовать пивные блинчики. В тесто мы добавляем как светлое, так и темное пиво. Оно во время жарки выпаривается, поэтому не стоит переживать, что блины являются алкогольными", - уточнила Манюкина.

За классическими блинами - с икрой, семгой, медом, яблочным повидлом - гостям фестиваля стоит идти в сквер у Гольяновского пруда. А шпинатные блины с начинкой из кинзы, укропа, петрушки и чеснока, свекольные блины с сельдью, шоколадные блины со взбитыми сливками и медом повара готовят на бульваре Дмитрия Донского.

Одними блинами дело не ограничится. На фестивале можно будет отведать и другие угощения, например, тортильи с овощами и говядиной под соусом карри.

Русский быт

На фестивале на Манежной площади можно также узнать, как развивался быт в царские времена. "В одном из домиков расположился рыбный двор. Здесь можно увидеть, как сушилась рыбка. Зачастую рыбаки заготавливали так рыбу на целый год, ведь не было холодильника, это был единственный способ хранения", - пояснила Юлия Давидовская. Здесь также можно увидеть рыбацкую лодку, сети. По соседству с рыбным домиком расположился молочный.

"Больше всего в молочном дворе всех привлекают лапти. На самом деле это оберег для коров. Считалось, что они оберегают от коровьей смерти", - рассказала Юлия Давидовская.

Сделай сам

На фестивале также проходят открытые уроки. В пятницу на Школьной улице открылся "Город мастеров" - здесь можно познакомиться с народными художественными промыслами, сделать уникальный сувенир для дома или в подарок.

"Также на этой площадке будет работать одна из пяти фестивальных блинных школ. На Школьной улице специалисты научат готовить блинные рулетики с рыбой, красиво их сервировать", - пояснили ТАСС в пресс-службе цикла городских и уличных мероприятий "Московские сезоны".

Другие блинные школы расположатся на улицах Тимирязевская и Хачатуряна, на Сиреневом бульваре в Троицке и на площади Юности в Зеленограде.

Фестиваль ряженых

Одно из самых ярких событий нынешней "Московской Масленицы" - международный фестиваль ряженых. В пятницу и выходные карнавал в центре столицы устроят 65 ряженых - так называемые "кукеры" из болгарских сел Айдемир и Столетово. Коллектив из города Силистра устроил настоящее шоу для прохожих. Они исполнили традиционный болгарский танец - деревенские люди верили, что он поможет в будущем посевном сезоне.

"У нас вместо Масленицы сырная неделя, которую мы начинаем праздновать 1 марта. Все семь дней мы угощаем гостей сыром и мясом, а также устраиваем танцы в национальных костюмах", - рассказала ТАСС участница болгарского коллектива Памила Демедрола. Она добавила, что их костюмы шились вручную, они передаются из поколения в поколение. "В наших костюмы преобладают такие цвета, как белый, синий, красный и зеленый. Они олицетворяют добро и благополучие", - уточнила Демедрола.

Фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". Впервые на общегородском уровне он был организован в 2017 году. В 2019 году "Московская Масленица" проходила с 1 по 10 марта на 24 площадках. Тогда на фестивале побывали 4,9 млн гостей. Они посмотрели 350 представлений, поучаствовали в полутора тысячах мастер-классов и приобрели более 400 тыс. порций блинов и оладий.