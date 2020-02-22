Более 60 мероприятий пройдут на Фестивале будущего театра в Москве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Фестиваль будущего театра, включающий в себя более 60 постановок, лекций, мастер-классов, дискуссий и круглых столов, посвященных взаимодействию новых технологий и театра, открывается в субботу в Москве.

"Первое, что приходит на ум, когда говоришь о будущем театра, что будет много компьютерных технологий. Но на самом деле мейнстрим технологий быстро заканчивается, исчерпывает свою новизну, потому что театр - это искусство, предполагающее живой контакт с живым человеком", - поделился с ТАСС художественный руководитель фестиваля Эдуард Бояков.

Фестиваль продлится в течение семи дней. Среди целей проекта - исследование влияния современного искусства и мультимедиа на театр, демонстрация конкурентоспособности российского театра на мировой арене, формирование сообщества драматургов, режиссеров, продюсеров, художников, нацеленных на создание в России театра будущего.

В программу смотра вошел спектакль "Золото" - совместный проект режиссера Антона Адасинского, актеров МХАТ им. Горького, Музыкального театра детей Марины Ланда и Сергея Васильева и арт-рок группы Positive Band. Зрители увидят иммерсивное шоу "Вернувшиеся", номинированное в 2018 году на "Золотую маску", сюрреалистичную сценическую композицию La Llorona театра "ЧерноеНЕБОбелое" из Санкт-Петербурга, а также VR-спектакль "Забытый поцелуй" - философскую сказку-легенду для взрослых в формате 3D360 - поставленную артистами из Петрозаводска и Хельсинки.

Среди других постановок - балет-притча Самарского театра оперы и балета "Три Маски Короля", классическая опера в иммерсивном формате "Пиковая дама", шоу оживших скульптур "МЫ. Диалог великих предков" и другие спектакли. Постановки будут сопровождаться обсуждениями с режиссерами, художественными руководителями и актерами, чьи работы представлены на фестивале.

Театр многообразия культур

По словам Боякова, кроме технологий, организаторов очень интересовала тема многообразия культур. "Я думаю, что театр будущего будет театром разных субкультур, театр будущего (как и вся планета) не может обойти борьбу с глобализацией, поэтому в каждом большом городе, где есть насыщенная жизнь, будут появляться разнообразные театры, связанные с разными идеологиями, с разными национальностями, с разными культурами", - отметил он.

Как считает худрук фестиваля, не менее интересен вопрос об архаике, о традиционных свойствах культуры, которые театр фиксирует на протяжении веков и в себе несет. "Поэтому, как не парадоксально звучит, есть уверенность, что театр будущего - это театр, который активно занимается прошлым, анализом глубины своей истории, чего человечеству, возможно, не хватает", - сказал Бояков.

Показы на фестивале пройдут не в театрах, а в необычных для спектаклей пространствах - в музейных пространствах и в креативных кластерах: ArtPlay, Красный Октябрь, Музей Гулага, особняк "Дашков 5".

Фестиваль подразумевает насыщенную образовательную программу. Состоятся круглые столы, дискуссии и лекции о будущем российского и мирового театра, взаимодействии театра и других видов искусства, особенностях и развитии уличного, digital и иммерсивного театра.

Мероприятия проведут профессиональные практики и теоретики индустрии из России, Франции, Германии и других стран. В число спикеров вошли ректор ГИТИС Григорий Заславский, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, культуролог Олег Иванов, научный руководитель Института проблем цифровизации Иван Карпушкин, драматург немецкого Theater Dortmund Майкл Айкхофф, художественный руководитель французского Theatre de la Manufacture Мишель Дидим и другие.

В дни фестиваля состоятся два драматургических конкурса: "Русская мечта" и "Историческая пьеса". Кураторами конкурса выступили драматурги, поэты, киносценаристы. Пьесы-лауреаты конкурсов будут представлены на фестивале в формате читок.