Облачная погода и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 3-5 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 22 февраля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.