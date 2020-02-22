Власти Москвы предложили горожанам стать гидами и экскурсоводами

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы предложили горожанам разработать свои экскурсии по выбранному району столицы в рамках Дней исторического и культурного наследия 2020 года. Как сообщается на сайте столичной мэрии, предложить можно самые разные формы прогулок, включая квесты и велосипедные маршруты.

"Экскурсии могут проводиться и утром, и днем, и вечером, быть в виде квеста, пешего или велосипедного маршрута. Приветствуется дополнение программы фотографиями и воспоминаниями местных жителей. Главное условие - чтобы участники готовили прогулку на основе достоверной исторической информации", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Экскурсии могут быть приурочены к юбилейным датам, включать посещение крыш или панорамных площадок. Гидом может стать аттестованный специалист или краевед-любитель любого возраста. Главное - знать историю выбранного района и уметь выступать перед аудиторией.

Проработанные маршруты необходимо прислать в департамент культурного наследия по электронной почте. Там будут отбирать лучшие экскурсии. Ведомство также окажет помощь в проработке материала, устроит прогон экскурсий с экспертами и выпустит видеопревью в соцсетях. Авторов отобранных экскурсий пригласят стать экскурсоводами проекта. С правилами составления экскурсий и списком районов можно ознакомиться на сайте "Узнай Москву". Набор гидов проводится до 3 апреля 2020 года.