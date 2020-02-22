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Соцучреждения и поликлиники в Москве изменили режим работы на 22-24 февраля

Травмпункты будут работать в круглосуточном режиме или по графику поликлиник

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Центры социального обслуживания, поликлиники и травмпункты в предстоящие выходные изменят график работы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"С 22 по 24 февраля изменится график работы поликлиник, центров социального обслуживания и других государственных учреждений. Поликлиники, женские консультации, травмпункты и аптеки перейдут на особый график работы.

Взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00, в это же время будет оказываться медицинская помощь на дому. Травмпункты будут работать по графику поликлиник или круглосуточно, сообщается на сайте.

Детские поликлиники будут открыты 22 февраля с 09:00 до 18:00. Помощь на дому будут оказывать с 22 по 24 февраля (с 09:00 до 18:00). Прием вызовов в эти дни завершится в 17:30. С 22 по 24 февраля травматологические отделения детских поликлиник начнут работу в 08:00 и закончат в 22:00. Молочно-раздаточные пункты будут открыты с 06:30 до 12:00.

Женские консультации 22 февраля работают по обычному субботнему графику - с 09:00 до 15:00. В воскресенье и понедельник в каждом округе прием организуют на базе одной из женских консультаций с 09:00 до 16:00.

Аптечные пункты в поликлиниках 22 февраля открыты с 09:00 до 18:00. Дежурные аптечные пункты в поликлиниках в воскресенье и понедельник работают с 09:00 до 16:00.

Социальные учреждения

23 февраля территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО) и центры социального обслуживания (ЦСО) будут работать с 09:00 до 17:00. В этот день в учреждениях пройдут праздничные мероприятия. Кроме того, сотрудники будут оказывать помощь нуждающимся на дому, а также помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 24 февраля в ТЦСО и ЦСО выходной.

Центры социальной помощи семье и детям, а также центры поддержки семьи и детства 23 февраля работают с 10:00 до 15:00. Там пройдут праздничные мероприятия. Также будут работать дежурные сотрудники. 24 февраля - выходной.

Городские клубные пространства "Мой социальный центр" работают без выходных с 10:00 до 21:00. В воскресенье там пройдут праздничные мероприятия.

Центр занятости населения "Моя работа" и специализированный центр занятости "Моя карьера" 23 и 24 февраля работать не будут.

ЗАГС и центры "Мои документы"

22 февраля в отделах управления ЗАГС (кроме Архивно-информационного и Замоскворецкого отделов) обычный рабочий день, а 23 февраля выходной. 24 и 25 февраля работать будут только Дворец бракосочетания №1, Архивно-информационный и Замоскворецкий отделы. Главархив в праздничные дни не работает.

22 и 24 февраля центры госуслуг "Мои документы" принимают посетителей по обычному графику - с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00. 23 февраля - выходной. Сотрудники Главного управления МВД по городу Москве, которые принимают документы в центрах госуслуг, в праздничные дни работать не будут.

С 22 по 24 февраля получить разрешение на возврат задержанного автомобиля можно будет круглосуточно по трем адресам: на улице Одоевского (владение 3), на улице Дубовой Рощи (владение 7а), на проезде Энтузиастов (владение 3).

Сервисные центры "Московский транспорт" 23 февраля не работают.

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