Ремонт 85 поликлиник в Москве начнется в августе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ремонтные работы в 85 поликлиниках Москвы начнутся в августе в рамках городской программы ремонта учреждений первичного звена здравоохранения, сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"Программа стартовала две недели назад. В первых 50 поликлиниках работы начнутся до апреля, а в последующие 85 политиках - до августа. Ремонт полномасштабный", - уточнил Бирюков.

Он добавил, что перед началом программы были приняты необходимые новые стандарты. "В поликлиниках специалисты выполнят работы по замене инженерных систем, а также изменят дизайн помещений. Будут применены современные технологии и материалы для того, чтобы последующие минимум 10 лет не нужно было проводить заново ремонт", - уточнил Бирюков.

По словам заммэра, будут также обустроены пешеходные зоны и освещение вблизи учреждений. Кроме того, запланированы работы по отделке фасадов поликлиник. "Сейчас ведутся работы по переселению поликлиник в другие учебные заведения. Ремонт 135 поликлиник планируем завершить за два года", - уточнил Бирюков.