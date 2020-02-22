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На мусоросжигательном заводе в Москве вырос уровень радиации

Превышение нормы зафиксировано после того, как грузовик привез туда медицинские отходы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Превышение радиации зафиксировано на мусоросжигательном заводе в Москве после того, как грузовик привез туда медицинские отходы, на которые сработала рамка детектора. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На мусоросжигательном заводе номер 3 зафиксирован повышенный уровень радиации из-за того, что датчик сработал на грузовик с медицинскими отходами, который приехал на завод", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работает мобильная лаборатория ФГУП "Радон", замеряющая уровень радиации.

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