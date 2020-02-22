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МЧС предупредило о сильном ветре в Москве в ночь на 23 февраля

Порывы ветра будут достигать 14-19 м/с

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Усиление ветра до 14-19 м/с прогнозируется в Москве с вечера субботы до 10:00 воскресенья, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков, в период с 18:30 22 февраля до 10:00 23 февраля в Москве местами ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 14-19 м/с", - рассказали в пресс-службе

В ведомстве отметили, что в такую погоду рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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