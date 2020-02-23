Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Об этом он написал в своем Twitter.

"Сердечно поздравляю с праздником мужества и героизма многих поколений воинов нашей страны - с Днем защитника Отечества! Каждый из нас помнит подвиги наших дедов и прадедов - творцов Великой Победы, 75-летие которой мы будем праздновать в этом году!" - отметил мэр.

Он добавил, что бессмертный подвиг ветеранов Великой Отечественной войны и их невероятная любовь к Родине являются для всех примером и вдохновляют на новые достижения во имя страны и ее столицы. "И сегодня мы продолжаем гордиться нашими воинами, которые каждый день хранят мир и стабильность. Всем защитникам желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении России", - отметил Собянин.