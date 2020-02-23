Интерактивный музей военной реконструкции будет работать на Пушкинской площади 23 февраля

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Интерактивный музей военно-исторической реконструкции под открытым небом будет работать на Пушкинской площади в Москве до 21:00 мск воскресенья. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В интерактивном военном музее, который открылся на Пушкинской площади 23 февраля, можно встретить стрельцов, гвардейцев петровской эпохи, участников Бородинского и других сражений. Живыми экспонатами стали любители военно-исторической реконструкции", - говорится в сообщении.

На тематической площадке расположились стрельцы Смутного времени, офицеры и солдаты первых петровских гвардейских полков - Семеновского и Преображенского. Они расскажут об эпохе русско-шведских и русско-турецких войн начала XVIII века. Здесь можно увидеть артиллерийский расчет с пушкой, пушкарями и обозным ящиком, уточняется на портале. Посетители также смогут посетить офицерский бивак времен войны 1812 года. Великая Отечественная война представлена двумя бронетранспортерами и лазаретом.

Площадка на Пушкинской площади работает в рамках фестиваля "Московская Масленица". Организатором интерактивного музея выступает агентство "Ратоборцы", участники которого проводят знаменитый фестиваль "Времена и эпохи". Площадка будет работать с 11:00 до 21:00 воскресенья.