Более 20 столичных рынков присоединились к фестивалю "Московская Масленица"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Более 20 рынков столицы присоединились к празднованию фестиваля "Московская Масленица". До 1 марта там будут проходить концерты, конкурсы и викторины, а также дегустации блинов, сообщили организаторы цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На рынках в дни фестиваля запланированы бесплатные мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурсы и викторины. Во все дни проведения праздника (до 1 марта включительно) купить продукты для приготовления блинов - пшеничную муку, мед, джемы, варенье, сметану, сгущенное молоко - на рынках можно будет на 10% дешевле обычного", - говорится в сообщении.

Так, на фермерском рынке "Авангард" в Зеленограде 23 и 29 февраля студенты Московского педагогического государственного университета проведут для детей мастер-классы по оригами и росписи пряников, а 1 марта там же пройдет большой праздник, посвященный старинным масленичным традициям. На Даниловском рынке пройдут мастер-классы по приготовлению разноцветных блинов. Блинные дегустации запланированы также на Люблинском, Москворецком, Кунцевском рынках.

Адреса рынков - участников фестиваля "Московская Масленица" можно найти на сайте Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". Впервые на общегородском уровне он был организован в 2017 году. В 2019 году "Московская Масленица" проходила с 1 по 10 марта на 24 площадках. Тогда на фестивале побывали около 5 млн горожан. Они посмотрели 350 представлений, поучаствовали в 1,5 тыс. мастер-классов и приобрели более 400 тыс. порций блинов и оладий.