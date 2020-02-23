Новая версия Единого транспортного портала Москвы доступна для пользователей

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Новый сайт Единого транспортного портала доступен для пользователей. Для удобства москвичей создано несколько разделов: для пассажиров, автомобилистов и представителей бизнеса, теперь нужная информация находится быстрее, сообщается на портале Московского транспорта.

"В новой версии Единого транспортного портала теперь можно создать личный кабинет, рассчитать стоимость поездки на любом виде транспорта, найти свободный автомобиль каршеринга и многое другое. Преобразования также коснулись структуры и дизайна портала - сайт полностью изменил свой внешний вид и стал доступнее для пользователей", - говорится в сообщении.

Зарегистрировавшись на портале, пользователь может сохранить данные сразу нескольких "Троек", их больше не нужно каждый раз заново вводить на странице. В личном кабинете можно проверить штрафы, лицензию или пропуск для такси, грузовика и личного авто. Также есть возможность добавить в избранное электрички и запомнить часто используемые маршруты наземного транспорта. На некоторых страницах сайта есть умная карта Москвы, которая поможет проложить оптимальный маршрут, узнать о перекрытиях. Горожане могут пополнить карту "Стрелка", а музыканты подать заявку на участие в проекте "Музыка в метро", - отмечается на портале.

"Сайт - один из наших главных каналов взаимодействия с москвичами, которым пользуются около 100 тыс. человек в неделю, поэтому он должен быть быстрым, удобным и интуитивно понятным, - приводятся на сайте слова заммэра Максима Ликсутова. - Мы хотим, чтобы проблем у пассажиров в общении с нами никогда не возникало, чтобы наша работа была максимально открытой".

Сайт адаптирован под мобильную версию - карта фиксируется внизу экрана. Новую версию Единого транспортного портала разработала "Студия Артемия Лебедева".