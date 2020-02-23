В Москве в мероприятии в честь Дня защитника Отечества участвовали более 2 тыс. человек

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек приняли участие в Москве в мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В согласованном властями Москвы публичном мероприятии в центре столицы приняли участие более 2 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности граждан", - сказали в полиции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля со Страстного бульвара стартует шествие и митинг, посвященные 102-й годовщине Красной армии и Военно-морского флота, которые организовала КПРФ.