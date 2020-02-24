Синоптики ожидают, что московская зима установит абсолютный рекорд по теплу в истории

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Зима этого года станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений, и такой рекорд будет сложно побить следующим зимам, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Регулярные метеорологические наблюдения в России ведутся около 140 лет.

"В Москве это будет самая теплая зима. Никаких сомнений. Температура весь сезон была экстремально высокой. Думаю, что в ближайшие годы этот рекорд будет невозможно побить, и нынешняя зима войдет в историю", - сообщил он ТАСС.

Вильфанд отметил, что сейчас рекорд по теплу принадлежит зиме 1961 года, тогда средняя температура за три месяца составила 2,8 градуса мороза. "Этой зимой средняя температура безусловно будет выше", - сообщил он, пояснив, что точные данные появятся в начале марта.