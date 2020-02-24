В Москве предприниматели смогут подать заявку на субсидии для переобучения сотрудников

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Прием заявок от московских предпринимателей на субсидии для переобучения сотрудников откроется 25 февраля и продлится до 15 апреля. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте мэры Москвы.

Предприятиям компенсируют до 95% расходов - около 120 тыс. рублей на одного сотрудника, прошедшего профессиональную подготовку по приоритетным для города профессиям.

"Ежегодно формируется список приоритетных для города профессий. Сейчас в нем 136 специальностей из сферы информационной безопасности, биотехнологий, туризма, услуг и других. Субсидии - это в первую очередь мера поддержки предпринимателей. Но что не менее важно: благодаря такой поддержке в Москве растет число высококвалифицированных работников", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Список специальностей сформирован на основе анализа перспективных направлений экономики: учтены данные, собранные Министерством труда и социальной защиты России, сведения профильных городских департаментов и союза "Молодые профессионалы".

"С быстрым ростом рынка увеличиваются и требования работодателей к своим сотрудникам. Чтобы им соответствовать, работники должны постоянно повышать свою квалификацию. В то же время далеко не все компании могут позволить себе выделить средства на обучение сотрудников", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приведены в сообщении.

Чтобы получить субсидию, предпринимателю необходимо лично обратиться в департамент до 15 апреля. Обращения принимают с 10:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 10:00 до 17:00 в пятницу. Рассчитывать на поддержку могут предприятия, отвечающие ряду требований: юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Москве и платить здесь налоги, при этом долги фирмы не могут превышать 100 тыс. рублей, а сотрудники должны получать зарплату не ниже минимальной в течение предыдущего года.