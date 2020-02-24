Доступ к Wi-Fi в наземном транспорте Москвы временно ограничат с 1 марта

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пассажиры наземного транспорта Москвы с 1 марта временно не смогут пользоваться услугами Wi-Fi, сообщается в понедельник на странице Мосгортранса в Twitter.

"С 1 марта Wi-Fi в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будет временно недоступен. Посоветуемся с вами, подготовим новые требования к сервису", - говорится в сообщении.

Предполагается, что специалисты модернизируют систему Wi-Fi. Ориентировочно, вновь пользоваться услугой можно будет во второй половине текущего года.