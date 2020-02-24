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Около 200 сотрудников МЧС обеспечат безопасность во время празднования Масленицы в Москве

Праздничные мероприятия будут проходить с 24 февраля по 1 марта

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 200 сотрудников МЧС и добровольных пожарных будут обеспечивать противопожарную безопасность на праздновании Масленицы в Москве. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Широкой Масленицы, проходят в Москве в период с 24 февраля по 1 марта. Пожарную безопасность массовых мероприятий на 114 объектах в столице обеспечат около 200 сотрудников московского главка МЧС и добровольных пожарных", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что кроме этого в готовности к реагированию на возможные происшествия "каждую минуту будут находится свыше 1300 пожарных-спасателей, а также более 400 единиц специализированной техники московского гарнизона пожарной охраны".

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