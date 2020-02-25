Число зарегистрированных в адресном реестре Москвы объектов увеличилось до 5 млн

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Число зарегистрированных объектов недвижимости в адресном реестре Москвы выросло с 2015 года со 132 тыс. до 5 млн. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы во вторник.

"Рост обусловлен тем, что услуга по присвоению, изменению или аннулированию адреса стала государственной. С 2015 года количество зарегистрированных в адресном реестре объектов увеличилось со 132 тыс. до пяти миллионов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Корректировка и определение адресов проводится департаментом городского имущества и Московским городским бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Специалисты вносят адреса объектов в реестр по обращениям москвичей и городских властей. В первую очередь в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова также приводятся в материале, в рамках массовой адресации объектов в новой Москве городу с 2016 году удалось увеличить число официальных адресов в 89 раз: с пяти до 445 тыс. При этом часто инициатива исходит от самих жителей: только в прошлом году за услугой адресации в ТиНАО обратились более 12,2 тыс. заявителей, из них 5,6 тыс. человек заказали услугу дистанционно на портале mos.ru.

"Внести объект в адресный реестр может любой житель столицы бесплатно. Срок оказания услуги сокращен с 45 до десяти дней. В 2021 году это время планируют сократить еще - до восьми дней. Каждому объекту недвижимости присваивается уникальный, юридически правильный адрес. Адресация позволяет избежать ошибок и разночтений, а также упорядочить информацию о московской недвижимости", - добавляется в материале.

Сведения также отражены в информационной адресной системе Федеральной налоговой службы России. Получить нужные данные можно не только в электронном виде, но и в виде привычной для многих бумажной выписки.