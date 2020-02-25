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Прием заявок на предоставление субсидий технопаркам в Москве продлится до 9 октября

Максимальный размер субсидии не превышает 300 млн рублей в год, срок ее предоставления - до трех лет

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на получение финансовой поддержки технопарками, с помощью которой возможно возместить часть расходов на уплату процентов по кредитам, продлится в столице до 9 октября. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Технопарки Москвы динамично развиваются: строятся новые корпуса <...>, для нужд резидентов модернизируются помещения, создаются новые центры коллективного пользования. Субсидия позволит им направить финансовые ресурсы на создание комфортных условий для развития высокотехнологичных компаний, которые могут быть полезны городу. Сегодня в Москве работают 36 технопарков, которые входят в инновационную экосистему города", - сообщил порталу руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Уточняется, что возместят часть тех средств, которые были потрачены не ранее 1 января 2020 года. Кроме того, субсидии могут быть предоставлены зарегистрированным лицам, осуществляющим свою деятельность в столице, также необходимо иметь статус управляющей компании технопарка или индустриального парка или статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы. У юридического лица должен быть заключен договор с кредитной организацией, а также отсутствовать задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (на сумму более 100 тыс. рублей).

Максимальный размер субсидии не превышает 300 млн рублей в год, срок ее предоставления - до трех лет.

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы занимается поддержкой малого и среднего бизнеса столицы, развитием человеческого капитала, созданием и развитием инновационной инфраструктуры города. Департамент и подведомственные ему учреждения предоставляют субсидии и консультации для бизнеса, проводят образовательные и выставочные мероприятия, защищают интересы бизнес-сообщества, помогают московским компаниям выйти на зарубежные рынки и разрабатывают решения по улучшению предпринимательского климата столицы.

Ведомство также курирует работу технопарков и детских технопарков, образовательного комплекса "Техноград" и инновационного кластера на территории Москвы.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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