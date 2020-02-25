В метро Москвы рассказали о маршрутах пассажиров после закрытия станции "Смоленская"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более половины пассажиров, ранее пользовавшихся станцией "Смоленская" Арбатско-Покровской линии, выбрали новый маршрут следования и стали пользоваться "Филевской" веткой. Об этом сообщил журналистам во вторник первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

"Мы проанализировали, как перераспределились пассажиропотоки после закрытия на ремонт станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии. Так, в первый день закрытия, 22 февраля, мы увидели, что 60% пассажиров воспользовались одноименной станцией Филевской линии, 30% "ушли" на "Арбатскую" Арбатско-Покровской линии, около 9% - на станцию "Киевская" Кольцевой линии. Всего в минувшую субботу станция "Смоленская" Филевской линии приняла 18 тыс. пассажиров", - сказал он.

Дощатов отметил, что метрополитен успешно справляется с перевозкой пассажиров после закрытия станции. Во время ремонта около закрытой станции работают инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подсказывают пассажирам наиболее оптимальные маршруты следования.

Станцию московского метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии закрыли на капитальный ремонт до июня 2021 года. За это время здесь заменят эскалаторы, установленные в начале 50-х годов прошлого столетия, а станции будет возвращен исторический облик, включая первоначальное освещение.

Как отмечали ранее в пресс-службе метрополитена, проведение работ без закрытия "Смоленской" невозможно из-за того, что станция имеет один выход. Для проезда в район временно закрытого участка пассажиры смогут воспользоваться одноименной станцией Филевской линии, а также станциями "Кропоткинская" и "Парк Культуры" Сокольнической линии, "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Арбатская" Филевской линии, "Киевская" Филевской, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий.

Станция была открыта 5 апреля 1953 года в составе участка "Площадь Революции" - "Киевская". Глубина заложения станции - 50 м. Оформление "Смоленской" посвящено военно-исторической теме.