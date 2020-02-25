Каток на ВДНХ будет работать до 9 марта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Гости ВДНХ смогут покататься на коньках по Центральной аллее выставки до 9 марта включительно. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы во вторник.

"Главный каток страны, вернувшийся на ВДНХ в год ее 80-летнего юбилея, пользуется большой популярностью у жителей и гостей Москвы. Мы планировали завершить зимний сезон на выставке 1 марта, но по просьбам посетителей продлили работу катка еще на неделю - до 9 марта", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В этом сезоне каток открыли 22 ноября. Большую праздничную программу в честь открытия посвятили зимним традициям разных лет. За это время гости встретили на катке Новый год, отметили День всех влюбленных, Всероссийский день хоккея, Всемирный день The Beatles, Международный день танго, участвовали в многочисленных благотворительных акциях, флешмобах, спортивных фестивалях, концертах, мастер-классах и экскурсиях на коньках.

Также в дни зимних каникул организовали большую развлекательную программу. С 31 декабря по 8 января каток посетили 150 тыс. человек.

Отмечается, что одним из самых популярных праздников на катке стал День российского студенчества (25 января). Принять участие в танцевальном флешмобе и концертной программе пришли более 10 тыс. человек.

Самый большой каток Европы занимает 53 тыс. кв. метров, а площадь искусственного ледового покрытия достигает 20,5 тыс. кв. м. Периметр катка составляет 1,6 км - его можно объехать за четверть часа.