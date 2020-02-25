Около 50 тыс. порций блинов и оладий съели за четыре дня гости "Московской Масленицы"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Гости фестиваля "Московская Масленица" за первые четыре дня съели порядка 50 тыс. порций блинов и оладий. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе оргкомитета цикла городских и уличных мероприятий "Московские сезоны".

"За первые четыре дня "Московской Масленицы" посетители городских фестивальных площадок приобрели порядка 50 тыс. порций блинов и оладий. Наибольшей популярностью пользуется "блинная классика"- это блины со сметаной, вареньем, а также с ветчиной и сыром. Но, конечно же, гости с удовольствием пробуют и более необычные блины. Например, в топе по популярности - свекольные блины, блины с сельдью, "чернющий блинище" с чернилами каракатицы, домашним сыром и огурцом, черемуховые блины, шоколадные и фисташковые блины", - приводятся слова руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

На фестивале продано также более 20 тыс. порций горячих блюд и более 9 тыс. литров чая, кофе и других напитков.

Как отмечается в сообщении, гости фестиваля с удовольствием покупают блины с маслом и сахаром, с медом, со сгущенкой, блины с вареньем из брусники, черники, морошки, одуванчиков и лепестков роз, шоколадные, фисташковые, миндальные и яблочные блины, малиновые и банановые блины с ореховой пастой, блинчики с бананом и шоколадом, "таежный" блин с кедровым, ореховым и сосновым вареньем, черемуховые блины, индийские блины с апельсиновый цедрой и корицей, тыквенные блины с ананасом, блины со свежими ягодами, блины "венский штрудель" а также блинный ягодный торт. Кроме того, гости охотно заказывают "именные блины" - на таких блинах повар сладким соусом пишет ваше имя.

Отведать блинное разнообразие можно будет до 1 марта включительно.