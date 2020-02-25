Новый центр услуг для бизнеса на юге Москвы заработал в офисе "Мои документы"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московские предприниматели теперь смогут получить услуги и консультации во флагманском офисе "Мои документы" в ЮАО столицы. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Во флагманском офисе "Мои документы" ЮАО открылся центр услуг для бизнеса. Он работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Теперь предприниматели могут получить здесь бесплатные консультации по вопросам открытия и развития своего дела, также внести изменения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и Единый государственный реестр юридических лиц при условии, что заявитель или его бизнес зарегистрированы на территории соответствующих административных округов", - говорится в сообщении.

В прошлом году специалисты центров услуг для бизнеса оказали более 120 тыс. бесплатных консультаций. Открытие нового центра на юге Москвы позволит будущим и действующим предпринимателям с комфортом получать информацию об условиях ведения бизнеса в столице и мерах городской поддержки. Кроме того, работающие здесь специалисты всегда готовы помочь с оформлением документов, а также проконсультировать по налоговому и бухгалтерскому учету, гражданскому законодательству или участию в госзакупках", - приводятся на портале слова главы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.