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Москвичам советуют выбрать городской транспорт при поездке до "Острова мечты" 29 февраля

До парка можно доехать на бесплатном шаттле от станций МЦК "ЗИЛ" и метро "Кожуховская"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Автомобилистам Москвы рекомендовали использовать общественный транспорт, чтобы попасть на открытие парка "Остров мечты" 29 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) во вторник.

29 февраля в Нагатинской пойме состоится открытие парка "Остров мечты". До него можно добраться городским транспортом: он расположен рядом со станцией метро "Технопарк", а также с одноименной остановкой, через которую проходит шесть маршрутов наземного городского транспорта. До парка можно добраться и на машине: на его территории обустроены парковки для посетителей.

"В день открытия возможно увеличение загрузки на проспектах Андропова и Лихачева, ул. Мустая Карима и Проектируемом проезде № 4062, прогнозируются затруднения движения. Если вы хотите более точно спрогнозировать время на дорогу - пользуйтесь городским транспортом", - говорится в сообщении.

Также можно доехать на бесплатном шаттле от станций МЦК "ЗИЛ" и метро "Кожуховская". Центр организации дорожного движения призывает водителей заранее ознакомиться со схемами проезда.

"Остров мечты" - крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый тематический детский парк площадью около 240 тыс. кв. м с пропускной способностью около 12 млн человек в год, а также первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки.

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