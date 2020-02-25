Победители конкурса "Прорыв года" смогут выбрать пакет услуг по пиару своего бизнеса

МОСКВА, 25 февраля./ТАСС/. Победители конкурса "Прорыв года" в Москве смогут сами выбрать, из каких услуг будет состоять пакет информационного пиара, который полагается им в качестве награды. Об этом во вторник журналистам рассказал журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В пакет услуг по электронному пиару, как и в прошлом году входит размещение дорожной рекламы, ролики на телевидение, радио и материалы в печатных СМИ.

"Мы в этом году сохранили подход с точки зрения формирования пакета услуг, но как его использовать будет выбирать каждый предприниматель самостоятельно. Победители смогут самостоятельно выбрать, как лучше продвигать свой бизнес - по телевидению, радио или в печатных СМИ", - сказал Фурсин.

25 февраля стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв года", ориентированный на малый и средний бизнес. Подать заявку предприниматели смогут до 14 апреля. По словам Алексея Фурсина, что в этом году все желающие могут подать заявку и стать амбасадором конкурса.

"В прошлом году большой интерес проявляли не только представители крупного бизнеса. Но и были лица, которые хотели стать амбассадорами. В этом году мы это решили учесть, и теперь заявку можно подать через сайт", - сказал Фурсин.

Первый конкурс "Прорыв года" состоялся в 2019 году. В финал вышел 31 предприниматель. Лучших бизнесменов выбирали участники проекта "Активный гражданин" и совет при штабе по защите бизнеса. На конкурс поступило более 35 тыс. заявок.