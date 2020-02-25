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Более 3 тыс. москвичей приняли участие в пятом этапе городского проекта "Открой#Моспром"

В акции приняли участие более 400 студентов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек приняли участие в пятом этапе городской познавательной акции "Открой#Моспром", которая состоялась в столице с 20 по 22 февраля. Бесплатные экскурсии прошли на 23 производственных предприятиях столицы и в шести промышленных музеях, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В этом году в рамках проекта экскурсии впервые прошли на инновационном заводе по переработке пластика "Экопласт", стратегическом предприятии оборонно-промышленного комплекса России НПП "Темп" им. Ф. Короткова, а также в музее одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли - АО "НПО "Молния", посвященном истории Тушинского машиностроительного завода. Всего экскурсии посетили более 3 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в февральском этапе акции приняли участие более 400 студентов из Московского политехнического университета, РТУ МИРЭА, МАИ, РГУ им. А. Н. Косыгина, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, РХТУ имени Д. И. Менделеева, Национального исследовательского университета "МИЭТ" и других.

"По уже сложившейся традиции свои двери для посетителей открыли такие заводы, как Coca-Cola HBC Россия, "Очаково", ПАО "Микрон", кондитерский концерн "Бабаевский", МТЗ Трансмаш, ПК "Салют", кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", фабрика мороженого "Баскин Роббинс", фабрика "Большевичка", музеи авиастроительных предприятий ПАО "Ил" и ПАО "Туполев" и многие другие", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что следующий этап "Открой#Моспром" планируется провести в апреле.

"В этом году проект набирает обороты, все больше заводов и музеев готовы открыть свои двери перед его участниками. Важно, чтобы жители города видели, насколько современны и высокоэффективны столичные заводы и фабрики, с какой заботой о высоком качестве делают свою работу московские производители", - приводятся в сообщении слова главы департамента Александра Прохорова.

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