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Семь районных судов в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва

Специалисты проверят здания

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Семь районных судов Москвы получили анонимные сообщения по электронной почте с угрозами взрыва. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского городского суда.

"Эвакуированы Чертановский, Кунцевский, Дорогомиловский, Кузьминский, Савеловский, Басманный, Лефортовский районные суды", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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