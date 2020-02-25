Около 30 фестивалей пройдет в Москве в 2020 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Около 30 крупных городских фестивалей пройдет в Москве в 2020 году. Об этом сообщает во вторник пресс-служба столичной мэрии.

"Фестивали стали новой традицией Москвы и пользуются огромной популярностью у жителей города и туристов. В 2019 году гостями фестивальных площадок стали 68 млн человек. По решению правительства Москвы в этом году на улицах города пройдет 29 фестивалей, в том числе 12 фестивалей запланировано на март-сентябрь. Кроме того, запланировано масштабное празднование двух общенародных праздников - Дня Победы и Дня города", - сообщается в материалах.

Фестивали пройдут в рамках цикла "Московские сезоны". Центральными площадками станут Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, Камергерский переулок, Новопушкинский сквер, Пушкинская площадь, Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары. Часть площадок будет работать в постоянном режиме. Также будут открыты площадки в спальных районах столицы.

Так, например, с 7 по 9 марта пройдет фестиваль "Вам, любимые", приуроченный к Международному женскому дню, с 14 по 22 марта - фестиваль "Крымская Весна", с 17 по 26 апреля запланирован фестиваль "Пасхальный Дар", 2 и 3 мая - семейный фестиваль "Майский Open Air", 9 и 10 мая в городе состоится празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.