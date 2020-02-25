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Несколько улиц перекроют в Москве из-за проведения футбольных матчей 29 февраля

Полное перекрытие с 15:30 до 16:30 коснется участков от проезда Березовой рощи по направлению к 4 -му Ходынскому проезду, от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Микояна, 4 -го Ходынского проезда, улицы Авиаконструктора Микояна, 3-й Песчаной улицы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ряд улиц перекроют в Москве 29 февраля в связи с проведением футбольных матчей на стадионе "ВЭБ Арена". Об этом сообщается во вторник на Едином транспортном портале.

"Движение транспорта в связи с проведением футбольных матчей на стадионе "ВЭБ Арена" 29 февраля с 12:00 до 15:30 не будет от Ходынского бульвара до 4 -го Ходынского проезда, от 2-й Песчаной улицы до улицы Новопесчаной дом 23 корпус 5, от Ходынского бульвара, дом 2 до дома 20а, от Новопесчаной улицы до 2-й Песчаной, дом 4", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полное перекрытие с 15:30 до 16:30 коснется также участков от проезда Березовой рощи по направлению к 4 -му Ходынскому проезду, от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Микояна, 4 -го Ходынского проезда, улицы Авиаконструктора Микояна, 3-й Песчаной улицы.

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