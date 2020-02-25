Зима в Москве может побить рекорд по среднесезонной температуре на два градуса

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Нынешняя зима станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд по среднесезонной зимней температуре 1960-1961 годов может быть побит минимум на два градуса. Об этом сообщил ТАСС во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Предыдущий рекорд будет побит сразу на два градуса, может быть, даже больше. Это мы посчитаем в начале марта. Среднесезонная температура зимы будет приближаться к нулевой отметке", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что среднесезонная температура - малоизменчивая величина, поэтому такое превышение температуры над рекордным значением действительно редкое явление.

Собеседник агентства добавил, что ранее на первом месте был рекорд зимы 1960-1961 годов, когда среднесезонная температура составляла минус 2,8 градуса. На втором месте - зима 2006-2007 годов, когда это значение достигало минус 3,8 градуса.

Нынешний февраль также может поставить рекорд, однако точные данные станут известны в начале марта. "Февраль очень теплый. Мы еще не забегали вперед, пока не могу сказать, на каком месте он будет", - сказал Вильфанд.