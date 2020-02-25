Собянин отметил рекордные темпы строительства московского метрополитена

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля от станции "Мневники" до "Кунцевской" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

"В этом году московское метро будет развиваться самым рекордным темпами, - сказал Собянин журналистам. - Вышли на работу 20 тоннелепроходческих комплексов, которые ежемесячно прокладывают около 3 км новых тоннелей". Мэр уточнил, что на западном участке Большой кольцевой линии одновременно запускается два больших 10-метровых щита, что является уникальным для работы метростроителей. По словам Собянин, в целом этот участок планируется закончить в 2020-2021 годах.

Гендиректор компании "Мосинжпроект" Марс Газизуллин сообщил, что работы ведутся по графику, на станции "Мневники" завершены земляные конструкции и ограждающие работы. Он добавил, что полным ходом ведется возведение монолитных конструкций. Работы планируется завершить в октябре 2020 года. По словам Газизуллина, 25 февраля стартует щит в направлении "Кунцевской". Гендиректор компании "Мосинжпроект" уточнил, что срок окончания проходки - октябрь.

Одновременно со стартом проходки тоннеля от станции "Мневники" была начата проходка второго двухпутного тоннеля БКЛ - от "Кунцевской" в сторону "Давыдково".

Строящаяся станция "Мневники" будет расположена в срединной части Мневниковской поймы вблизи поселка Терехово. Станция мелкого заложения, колонная, трехпролетная с двумя береговыми платформами. Два вестибюля будут выходить на территорию Мневниковской поймы к перспективной жилой и общественной застройке. Для организации удобного подхода к станции жителей и работающих района Филевский парк, а также посетителей Гребного канала в Крылатском запланировано строительство пешеходного моста через Москву-реку.

Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций Большой кольцевой линии можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на Московское центральное кольцо, линии железной дороги и Московские центральные диаметры.