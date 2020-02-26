Проект "Регионы: открытие" стартует на ВДНХ в апреле

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ВДНХ в апреле запускает масштабный проект "Регионы: открытие" о достижениях в стране. В течение года в павильоне "Рабочий и колхозница" будут проходить крупные выставки, рассказывающие об истории, деловой, культурной и социальной жизни разных субъектов Федерации, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"ВДНХ всегда была местом, где регионы страны могли продемонстрировать свои достижения. В советское время здесь работали павильоны Московской и Ленинградской областей, Поволжья, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока и других регионов. Мы решили возродить эту традицию на качественно новом современном уровне - это цель проекта "Регионы: открытие", который запускается с апреля на ВДНХ", - приводятся на портале слова гендиректора АО "ВДНХ" Сергея Шогурова.

Первой свои достижения и культурные особенности представит Свердловская область. Каждый из четырех этажей павильона "Рабочий и колхозница" посвятят отдельной теме.

На четвертом этаже, с которого будет начинаться осмотр, разместится выставка "Будущее прошлого": она расскажет об истории, географии, экономике области и о выдающихся людях, которыми гордится регион. На третьем этаже Свердловская область будет представлена как важная индустриальная точка на карте России. Второй этаж займет выставка "Люби Урал", посвященная творческому потенциалу Свердловской области. Гости увидят арт-объекты, фотографии, инсталляции, дающие представление о богатой культуре региона, а на первом этаже откроются маркет уральского дизайна и лекторий.

Каждая выставка будет работать в течение месяца, начиная с 1 апреля.