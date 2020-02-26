Пять онлайн-туров по архитектурным памятникам опубликованы на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Портал "Узнай Москву" опубликовал пять новых виртуальных экскурсий по интерьерам знаменитых памятников архитектуры. Посетители увидят готическую столовую в доме золотопромышленника Стахеева, президентский люкс знаменитой гостиницы, пять павильонов ВДНХ и другие интересные интерьеры, сообщается в среду на портале правительства Москвы.

"Серия онлайн-туров по архитектурным памятникам дает возможность не спеша рассмотреть убранство и детали интерьеров знаменитых московских зданий. Сервисом уже воспользовались более 19 тыс. раз, отправиться на виртуальную экскурсию можно из любой точки страны и мира. В новую подборку вошли гостиница "Националь", особняк Морозова, дом золотопромышленника Стахеева, особняк чаеторговца Высоцкого и пять павильонов ВДНХ", - приводятся на портале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, особняк Морозова - один из архитектурных шедевров Федора Шехтеля - расположен в Подсосенском переулке. Последний владелец усадьбы - Алексей Морозов - занимался коллекционированием фарфора, гравюр, икон, и на основе его собрания в 1918 году был создан Музей фарфора. Дом золотопромышленника Стахеева на Новой Басманной улице представляет собой яркий пример эклектики: фасады выполнены в стиле неогрек, залы - в стиле классицизм. В особняке есть рокайльная гостиная, готическая столовая и мавританская курительная. Гостиница "Националь" (Моховая улица, дом 15/1, с1) знаменита своими богатыми интерьерами и известными постояльцами: Федор Шаляпин, Иван Бунин, Анна Павлова, Николай Римский-Корсаков.

Всего пользователям теперь доступны туры более чем по 20 объектам культурного наследия, и каждый может прогуляться онлайн по уникальным историческим зданиям.

"Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по достопримечательностям столицы содержит описания 1,9 тыс. зданий и сооружений, 635 памятников, 325 музеев, 195 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 105 тематических прогулочных маршрутов.