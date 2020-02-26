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В поездах "Иволга" на МЦД-1 и МЦД-2 установят 430 точек бесплатного Wi-Fi

Со дня запуска движения по МЦД пассажиры подключились к Wi-Fi 702 тыс. раз

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новые поезда "Иволга", которые дополнительно выйдут на маршруты МЦД-1 и МЦД-2, будут оснащены беспроводным бесплатным интернетом. В них планируется установить еще почти 430 точек доступа к Wi-Fi и 1,2 тыс. экранов с онлайн-телевещанием, сообщается в среду на Едином транспортном портале.

"В настоящее время в 39 поездах "Иволга", которые курсируют по МЦД-1 и МЦД-2, установлены почти 250 точек доступа к бесплатной сети МТ_FREE. В 2020 году все новые поезда "Иволга", которые дополнительно выйдут на маршруты первых двух диаметров, также будут оснащены беспроводным бесплатным интернетом. В них планируется установить еще почти 430 точек доступа к Wi-Fi и 1,2 тыс. экранов с онлайн-телевещанием", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все цифровые сервисы для поездов МЦД устанавливаются в вагоны непосредственно на конвейере Тверского вагоностроительного завода. Это первая в России практика оснащения поездов точками доступа Wi-Fi и экранами на этапе сборки состава. Установка цифровых сервисов на заводах - основа цифровизации российского транспорта.

Со дня запуска движения по МЦД пассажиры подключились к бесплатному интернету 702 тыс. раз. Количество подключений к сети MT_FREE в электропоездах, курсирующих по центральным диаметрам, за два месяца выросло в 2,8 раз. По статистике, Wi-Fi на МЦД чаще пользовались мужчины в возрасте от 25 до 34 лет. При этом в сети зарегистрировано вдвое больше устройств на Android (68%), чем на iOS (32%), уточняется на Едином транспортном портале.

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