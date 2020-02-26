В Москве началось строительство самой высокой ж/д станции для МЦД-4

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" приступило к строительству двух новых станций в Москве - "Камушки" и "Ермакова Роща". Станция "Камушки" станет одной из самых высоких в Москве, так как разместится на эстакаде в районе Москва-Сити, сообщила в среду ТАСС компания "Московские железные дороги".

"Очень важный и сложный проект. Мы строим двухпутную железнодорожную линию протяженностью 6 км в условиях сложившейся городской среды, часть линии расположится на путепроводе, который пройдет над МЦК и ТТК. Станция "Камушки" станет одной из самых высоких в Москве, так как разместится на эстакаде в районе Москва-Сити. Две станции расположатся на соединительной ветке, которую строит компания между Киевским и Белорусским направлениями Московской железной дороги в рамках реализации проекта МЦД-4 "Киевско-Горьковский", - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

Станция "Камушки" будет состоять из двух платформ и вестибюлей, ее интегрируют по принципу "сухие ноги" со станциями "Деловой центр" МЦК и "Международная" метро. Также будет организован переход на станцию Тестовская МЦД-1 "Белорусско-Савеловский". На станции "Ермакова Роща" железнодорожники построят одну платформу и вестибюль с выходами на улицы Магистральная и Подвойского.

Михаил Глазков отметил, что на этой линии в перспективе будут построены еще две станции - Поклонная и Кутузовская. Последняя будет интегрирована с одноименными станциями МЦК и метро. На станциях будет создана современная пассажирская инфраструктура, в том числе со всеми условиями для удобства маломобильных пассажиров.

"За счет соединительной линии с МЦК будет интегрировано Киевское направление МЖД. Пока что это единственная радиальная ветка, с которой нельзя пересесть на Московское центральное кольцо. В целом, на этой линии разместятся четыре станции. Их интегрируют с МЦК, МЦД и метро", - добавил Глазков.