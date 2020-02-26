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Выставка о регионах России откроется на ВДНХ в Москве в апреле

В проекте примут участие несколько десятков регионов, в числе которых Свердловская, Нижегородская, Ростовская, Пензенская области, республики Карелия, Марий Эл и другие субъекты РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Выставка, посвященная истории, культуре и достижениям регионов России, откроется на ВДНХ в Москве 1 апреля. Об этом сообщила в среду пресс-служба выставочного центра.

"В апреле на ВДНХ стартует масштабный проект "Регионы: открытие". Каждый месяц на четырех этажах павильона "Рабочий и колхозница" будет открываться новая экспозиция, рассказывающая о деловой, культурной, социальной жизни и истории различных субъектов Российской Федерации. Первая выставка в рамках проекта будет посвящена Свердловской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жизнь регионов будет представлена с помощью исторических таймлайнов, арт-объектов, коллекций региональных брендов одежды, выступлений местных музыкантов. В проекте примут участие несколько десятков регионов, в числе которых Нижегородская, Ростовская, Пензенская области, республики Карелия, Марий Эл и другие субъекты РФ. Каждая экспозиция продлится около месяца.

На выставке, посвященной Свердловской области, гости смогут узнать о самых крупных предприятиях, архитектуре, изобразительном искусстве, скульптуре, музыке, театре и кино в регионе. А на первом этаже откроются маркет уральского дизайна и лекторий.

"ВДНХ всегда была местом, где регионы страны могли продемонстрировать свои достижения. В советское время здесь работали павильоны Московской и Ленинградской областей, Поволжья, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока и других регионов. Мы решили возродить эту традицию на качественно новом уровне - это цель проекта "Регионы: открытие", который запускается на ВДНХ", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "ВДНХ" Сергея Шогурова.

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