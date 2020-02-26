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В Москве стартовал прием заявок на участие в весенних фестивалях

Представители торговой и гастрономической программ могут участвовать в фестивалях бесплатно

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на весенние фестивали, в числе которых "Вам, Любимые" и "Крымская весна", стартовал в столице. В них смогут принять участие флористы, фермеры, рестораторы, мастера авторских сувениров, об этом в среду сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских мероприятий "Московские сезоны".

"Этой весной москвичей и гостей города ждет особенно много ярких фестивалей. С 7 по 9 марта отметим Международный женский день на фестивале "Вам, Любимые", с 14 по 22 марта в столицу вновь придет "Крымская весна", а с 4 по 12 апреля состоится фестиваль для всех, кого интересуют вопросы экологии, ресайклинга, осознанного потребления: "Эко-фест". К участию во всех этих фестивалях приглашаются производители тематических товаров - индивидуальные предприниматели и компании, - а также предприятия общественного питания, готовые предложить вниманию гостей самые вкусные и необычные блюда и напитки", - уточнили в пресс-службе.

Все предприниматели могут отправить заявки на участие в фестивалях на электронный адрес: festival@torg.mos.ru. Подробная информация о правилах участия в мероприятиях размещена на официальном сайте "Московские сезоны".

"Весенние фестивали пройдут на площадках "Московских сезонов" в самом центре столицы, а именно на Манежной площади, площади Революции и переходе между ними, на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, в Камергерском переулке, а также на столичных бульварах - Тверском, Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском. Участие во всех фестивалях для представителей торговой и гастрономической программ - бесплатно", - пояснили в пресс-службе.

К слову, прием заявок на участие в фестивале "Вам любимые" завершится 28 февраля.

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