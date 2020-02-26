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ЦОДД предупредил водителей об ухудшении ситуации на дорогах Москвы из-за непогоды

Водителям порекомендовали пользоваться общественным транспортом

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении ситуации на дорогах Москвы из-за плохой погоды и призвал водителей к аккуратному вождению. Об этом сообщает в среду ЦОДД в аккаунте в Twitter.

"На улице дождь со снегом, местами гололедица. Правила хорошего поведения на дороге в такую погоду: держать дистанцию; аккуратно ехать; соблюдать скорость. В вечерний час пик, если на дорогах станет не очень, лучше пользоваться Московским метрополитеном и Московскими центральными диаметрами", - говорится в сообщении.

В среду в Москве с 12:00 мск до 18:00 действует желтый уровень опасности из-за сильного ветра, скорость которого может достигать 15 м/с.

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