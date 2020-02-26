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Распространение коронавируса нового типа

Московским ресторанам выдали предписание об усилении мер по профилактике коронавируса

Аналогичные рекомендации направили в гостиницы, торговые центры, образовательные и социальные учреждения, объекты ЖКХ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор направил руководству объектов транспорта, гостиниц, торговых центров, торговых сетей и организаций общественного питания предписание о необходимости усиления гигиенических мер и создании неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, запас одноразовых масок для профилактики распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ведомства.

"Руководителям необходимо создать условия для соблюдения правил личной гигиены персонала предприятий и посетителей, обеспечить кратность проведения уборок с использованием дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению, проведение обеззараживания воздуха с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа (рециркуляторы) в помещениях массового скопления людей, проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха", - сказали в ведомстве.

Кроме того, на объектах должен быть создан неснижаемый запас дезинфицирующих средств, запас одноразовых масок, "исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в три часа для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук". В управлении отметили, что речь идет об усилении мер на "спортивных и культурно-массовых объектах, в торговых центрах, торговых сетях и организациях общественного питания, образовательных и социальных учреждениях, объектах ЖКХ, гостиницах и объектов здравоохранения".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева выдала предписания об усилении дезинфекционного режима на объектах массового пребывания людей: на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках. Для его соблюдения необходима более тщательная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств. Кроме того, администрация учреждений обязана обеспечить внеочередную промывку и дезинфекцию систем кондиционирования и вентиляции зданий.

Аналогичные меры введены в общественном транспорте, в частности, водители такси и операторы каршеринга обязаны проводить регулярную дезинфекцию ручек дверей своих автомобилей. Кроме того, увеличены меры санитарной безопасности и в столичной подземке - там чаще меняются воздушные фильтры в вагонах и на станциях, проводится уборка составов и станций с использованием дезинфицирующих средств, дезинфекцию подвижного состава усилил и "Мосгортранс".

О коронавирусе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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