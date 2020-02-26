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Более 30 руководителей столичных НКО отметили благодарностями мэра Москвы

Всего в городе зарегистрировано почти 32 тыс. НКО

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Благодарностями мэра Москвы за большой вклад в развитие институтов гражданского общества были отмечены около 30 руководителей столичных некоммерческих организаций (НКО).

Торжественная церемония прошла в Красном зале мэрии Москвы накануне Всемирного дня НКО, который отмечается 27 февраля.

"Москва, конечно, и сама как город способна многие вопросы решить. Но невозможно решить главную задачу - сделать город добрее - без участия самих москвичей, без участия ваших организаций, - сказал мэр. - От имени москвичей я хотел вас поблагодарить за огромную работу, которую вы проводите с большой душой, открытым сердцем".

Собянин на церемонии заявил, что в деятельности НКО сегодня участвуют десятки тысяч москвичей. Они заняты волонтерством и паллиативной помощью, выступают в защиту экологии.

По данным мэрии Москвы, в настоящее время в городе зарегистрировано почти 32 тыс. НКО, 6350 из них являются социально ориентированными.

О поддержке НКО

Общий размер ежегодной поддержки НКО в Москве составляет около 10 млрд рублей, в том числе целевые субсидии - более 6 млрд рублей, грантовая поддержка - более 2,5 млрд рублей, субсидии на конкурсной основе - порядка 1,1 млрд рублей.

Власти столицы также оказывают имущественную поддержку социально ориентированным НКО, им переданы городские помещения общей площадью более 175 тыс. кв. метров.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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