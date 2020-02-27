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ЦОДД попросил московских водителей быть внимательнее на дорогах из-за тумана

В столице действует желтый уровень опасности

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям в Москве быть осторожнее на дорогах и соблюдать дистанцию из-за тумана. Об этом сообщается в четверг в Twitter ЦОДД.

"До 10 утра действует экстренное предупреждение: ожидается туман с видимостью 300-500 метров. Будьте внимательны за рулем, держите дистанцию", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра РФ, желтый уровень опасности объявлен в Москве и области с утра четверга до вечера пятницы в связи с сильным дождем, снегом и обледенением.

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