ЦОДД попросил московских водителей быть внимательнее на дорогах из-за тумана

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям в Москве быть осторожнее на дорогах и соблюдать дистанцию из-за тумана. Об этом сообщается в четверг в Twitter ЦОДД.

"До 10 утра действует экстренное предупреждение: ожидается туман с видимостью 300-500 метров. Будьте внимательны за рулем, держите дистанцию", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра РФ, желтый уровень опасности объявлен в Москве и области с утра четверга до вечера пятницы в связи с сильным дождем, снегом и обледенением.