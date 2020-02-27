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Ремонт шести детских поликлиник в Москве начнут в марте

Медучреждения расположены в Юго-Восточном, Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Восточном и Восточном округах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт шести детских поликлиник, в ходе которого в зданиях обновят коммуникации и установят диагностическое цифровое оборудование, начнется в Москве в марте 2020 года. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В феврале начался капитальный ремонт в четырех поликлиниках - трех взрослых и одной детской. В марте приступят к работам еще в шести зданиях детских поликлиник. <...> После ремонта у нас будут полностью обновленные учреждения. Изменится как их внешний вид, так и внутреннее оснащение", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

Она уточнила, что на время ремонта маленьким пациентам будут временно оказывать помощь в других филиалах поликлиник. Записаться к врачам по-прежнему можно будет онлайн.

В сообщении уточняется, что речь идет о ремонте медучреждений, расположенных в Юго-Восточном, Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Восточном и Восточном округах. Там будут заменены инженерные, вентиляционные системы и другие коммуникации, для врачей обустроят эргономичные рабочие места, установят диагностическое цифровое оборудование, которое соответствует мировым стандартам. Кроме того, в поликлиниках будут оборудованы игровые зоны, буфеты, помещения для отдыха сотрудников, а на каждом этаже появятся просторные зоны ожидания. Кабинеты самых посещаемых врачей разместятся на первых этажах, детские коляски можно будет оставить в специально отведенном месте.

Ранее сообщалось, что в Москве началась масштабная программа капремонта взрослых поликлиник. До конца 2023 года планируется отремонтировать 135 зданий.

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