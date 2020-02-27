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Инвестор отреставрирует проездную башню XVIII века в Серебряном бору в Москве

Объект выставлен на торги по льготной программе "1 рубль за 1 квадратный метр в год"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Проездная башня с гауптвахтой в Серебряном бору в Москве, которая была построена в XVIII веке и является объектом культурного наследия регионального значения, выставлена на торги по льготной программе "1 рубль за 1 квадратный метр в год". Победителю аукциона предстоит привести строение в порядок, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Объект причислен к памятникам культурного наследия регионального значения и нуждается в реставрации, поэтому было принято решение передать его частному инвестору по рублевой программе на открытых торгах", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Владимира Ефимова.

Уточняется, что объект был построен в конце 1760-х - начале 1770-х годов по проекту архитектора Е. П. Ключарева и входил в состав Хорошевского конного завода, который, будучи основанным еще при Иване III, являлся первым конным заводом в России. Первоначально это была трехъярусная проездная башня, верхние ярусы были выполнены в форме восьмигранника, на третьем был флюгер в виде головы коня. Башня соединялась с корпусами конюшен оградой в каменных столбах. В 1834 году по приказу Николая I здания были переданы под помещения артиллерийских полков, а в башне разместили гауптвахту и комнату караульного, чуть позже деревянные второй и третий ярусы башни убрали.

На сегодняшний день из всего ансамбля конного завода сохранилось только одно каменное одноярусное здание проездной башни с парадными воротами.

Как сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводятся в сообщении, для аукциона уже подготовлена лотовая документация. Инвестору, победившему на торгах и заключившему с городом договор аренды на 49 лет, предстоит провести восстановительно-реставрационные работы. После этого он сможет перейти на льготную ставку аренды по программе "1 рубль за 1 квадратный метр в год".

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