Государственные ветклиники Москвы в марте снизят цены на чипирование домашних животных

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Акция, в ходе которой во всех 27 государственных ветеринарных клиниках Москвы будет снижена цена на чипирование домашних животных, пройдет со 2 марта по 30 апреля. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Во всех 27 (государственных - прим. ТАСС) столичных ветеринарных клиниках со 2 марта по 30 апреля будут снижены цены на чипирование домашних животных. В рамках акции стоимость самой процедуры не изменится и составит 682 рубля, однако в эту сумму войдет и стоимость микрочипа. В остальное время владельцы животных не только оплачивают установку устройства, но и самостоятельно покупают его в ветеринарной аптеке. В среднем стоимость микрочипа составляет около 300 рублей", - говорится в сообщении.

Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин, слова которого приводятся в сообщении, пояснил, что акцию решено было провести до начала сезона отпусков, чтобы хозяева заранее смогли подготовиться к поездке за город или дальнему путешествию. В случае потери животного чип позволяет идентифицировать питомца и вернуть его владельцу. "В последнее время горожане стали более ответственно относиться к постановке на учет своих питомцев. Так, в 2019 году в государственных ветеринарных клиниках столицы чипировали свыше 6 тыс. домашних собак и кошек, это на тысячу животных больше, чем годом ранее", - сказал Сауткин.

Чип устанавливается несколько минут и безопасен для животного. Капсула содержит персональный пятнадцатизначный номер, по которому можно идентифицировать питомца. Информацию о номере чипа вносит врач в ветеринарную автоматизированную систему, в которой формируется общая база данных чипированных животных. Вместе с номером чипа в базу вносят и контактные данные владельца.

Впервые акция по чипированию питомцев по сниженной цене проводилась в столице с мая по июнь 2019 года. За два месяца в ветеринарных клиниках города процедуру прошли более 1,2 тыс. животных.