20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Государственные ветклиники Москвы в марте снизят цены на чипирование домашних животных

Акция пройдет со 2 марта по 30 апреля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Акция, в ходе которой во всех 27 государственных ветеринарных клиниках Москвы будет снижена цена на чипирование домашних животных, пройдет со 2 марта по 30 апреля. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Во всех 27 (государственных - прим. ТАСС) столичных ветеринарных клиниках со 2 марта по 30 апреля будут снижены цены на чипирование домашних животных. В рамках акции стоимость самой процедуры не изменится и составит 682 рубля, однако в эту сумму войдет и стоимость микрочипа. В остальное время владельцы животных не только оплачивают установку устройства, но и самостоятельно покупают его в ветеринарной аптеке. В среднем стоимость микрочипа составляет около 300 рублей", - говорится в сообщении.

Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин, слова которого приводятся в сообщении, пояснил, что акцию решено было провести до начала сезона отпусков, чтобы хозяева заранее смогли подготовиться к поездке за город или дальнему путешествию. В случае потери животного чип позволяет идентифицировать питомца и вернуть его владельцу. "В последнее время горожане стали более ответственно относиться к постановке на учет своих питомцев. Так, в 2019 году в государственных ветеринарных клиниках столицы чипировали свыше 6 тыс. домашних собак и кошек, это на тысячу животных больше, чем годом ранее", - сказал Сауткин.

Чип устанавливается несколько минут и безопасен для животного. Капсула содержит персональный пятнадцатизначный номер, по которому можно идентифицировать питомца. Информацию о номере чипа вносит врач в ветеринарную автоматизированную систему, в которой формируется общая база данных чипированных животных. Вместе с номером чипа в базу вносят и контактные данные владельца.

Впервые акция по чипированию питомцев по сниженной цене проводилась в столице с мая по июнь 2019 года. За два месяца в ветеринарных клиниках города процедуру прошли более 1,2 тыс. животных.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Количество пригородных поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД увеличат в марте
Дополнительные электрички запустят до городов Чехов, Серпухов, Нахабино и Истра
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС