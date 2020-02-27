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Количество пригородных поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД увеличат в марте

Дополнительные электрички запустят до городов Чехов, Серпухов, Нахабино и Истра

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Дополнительные поезда из Москвы в Чехов, Серпухов, Нахабино и Истру запустят в марте на Московской железной дороге. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МЖД.

"В марте увеличится количество пригородных поездов на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги, связывающих Москву с подмосковными городами Чехов, Серпухов, Нахабино и Истра. МЖД и АО "ЦППК" назначили дополнительные маршруты электропоездов для удобства пассажиров", - говорится в сообщении.

В частности, с 1 марта по выходным запустят две дополнительные электрички на маршруте Стрешнево - Новоиерусалимская и один поезд Москва - Чехов. Со 2 марта по рабочим дням начнут курсировать три дополнительных электропоезда на участках Москва - Нахабино, Щербинка - Москва и Кубанская (Люблино) - Новоиерусалимская.

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