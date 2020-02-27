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Коворкинг-центр для НКО открыли в Москве

Площадь объекта составляет 700 кв. м

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Коворкинг-центр, площадью 700 кв. м, открыли в Центральном округе Москвы. Здание является объектом культурного наследия федерального значения конца 18-го века и возобновило свою работу после капитального ремонта, в четверг сообщила ТАСС председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

"При открытии наших коворкинг-центров мы всегда учитываем близость к метро и попадания горожан. Этот центр расположенный по адресу: ул. Коровий Вал, д. 3, стр. 5, не исключение. Площадь учреждения 700 кв. м, что позвонило разместить здесь несколько отдельных зон: для торжественных мероприятий, рабочую зону и место для переговоров", - пояснила Драгунова.

Она добавила, что после проведения капитального ремонта здания, здесь была установлено все необходимое оборудование.

"Электронные доски, компьютеры, мебель - мы обеспечили центр всем необходимым для комфортной работы наших некоммерческих организаций. Всего на территории города работает 11 коворкинг-центров. До конца года мы планируем открыть еще один в Зеленограде, где сейчас активно ведутся ремонтные работы", - пояснила Драгунова.

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