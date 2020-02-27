В Москве 10 кинотеатров откроют после реконструкции в 2020 году

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Реконструкцию 10 советских кинотеатров планируют завершить в текущем году, сообщил в четверг в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям управляющий директор ADG Group Григорий Печерский.

Согласно информации сайта столичного стройкомплекса, обновленные советские кинотеатры "Эльбрус", "Высота", "Нева", "Рассвет", "Марс" и "Будапешт" планируется открыть после реконструкции в первом квартале 2020 года. Во втором квартале текущего года ожидается открытие кинотеатров "Байконур" и "Экран", в третьем - "София", в четвертом - "Киргизия".

"Мы купили 39 кинотеатров в конце 2014 года, заплатили немалые деньги правительству порядка 10 млрд рублей за выкуп, что отвечает на вопрос, насколько мы серьезно подойдем к делу, насколько мы будем ответственны. Больше 250 человек занимаются только этим проектом. Первый объект открыли в октябре прошлого года, заработал он в полную силу в декабре. В этом году мы запланировали открыть не менее 10 объектов, планируем открыть чуть больше; <…> но 10 - гарантированно, многие недалеки от завершения строительных работ", - сказал Печерский.

Он добавил, что на ход работ по реконструкции влияет ситуация с распространением коронавируса в мире, так как Китай является поставщиком строительных материалов, элементов зданий и различных технологий, поэтому все поставки находятся под угрозой задержек.

"Мы создаем новый городской формат, видим свою миссию в воссоздании и развитии исторической функции советских кинотеатров как досуговых центров жилых районов. Они строились именно как центры спальных районов в Москве. В пешеходной доступности от этих объектов проживает более 10 млн человек, масштаб влияния нашего проекта достаточно значительный, считаем, он будет положительный", - сказал Печерский.

Он добавил, что на момент приобретения кинотеатров 18 из них были закрыты и не функционировали, 11 из них работали в устаревшем формате кинотеатров с точки зрения качества оборудования и безопасности посетителей, а 10 из них использовались не по назначению, там находились хаотично сформированные рынки с супермаркетам, кафе и ярмарками.