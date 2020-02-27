Водителей в Москве вновь призывают к осторожности на дорогах из-за тумана

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Водителям в Москве вновь напомнили об осторожности и соблюдении дистанции на дорогах из-за тумана. Об этом сообщается в четверг в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"До завтра, до 10 утра, в Москве и области снова густой туман - видимость от 100 до 500 м. Будьте осторожны, держите дистанцию, включайте противотуманки", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг ЦОДД уже размещал экстренное предупреждение в связи с туманом и призывал быть внимательными за рулем.

По данным Гидрометцентра РФ, в Москве и Московской области с утра четверга до вечера пятницы объявлен желтый уровень опасности в связи с сильным дождем, снегом и обледенением.