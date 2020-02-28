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Серия хакатонов Tender Hack завершилась в Москве и других городах России

Общий призовой фонд составил 1,6 млн рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более 400 участников серии хакатонов Tender Hack, которые прошли в Москве и других городах России, предложили свои идеи по улучшению портала поставщиков. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Завершилась серия хакатонов Tender Hack, в рамках которых были предложены новые информационные решения для портала поставщиков. В этом году технологический хакатон проходил сразу в четырех регионах России. По его итогам были получены десятки интересных идей, которые технические специалисты портала поставщиков взяли в разработку", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в материале, в серии хакатонов портала поставщиков приняли участие более 400 человек. Интеллектуальные соревнования проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Свои идеи по совершенствованию интернет-ресурса для работы с закупками малого объема предлагали ИТ-разработчики, дизайнеры и аналитики.

В каждом городе перед командами стояло три задачи: усовершенствовать дизайн портала и его функционал, предложить меры для увеличения количества закупок малого объема и разработать собственную идею. Общий призовой фонд составил 1,6 млн рублей. "Участники <...> разрабатывали умный функционал для распознавания прайс-листов в любом представленном формате, семиотический алгоритм поиска, оптимизировали параметры котировочных сессий и предлагали множество других ярких и полезных решений", - приводятся в сообщении слова главы департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Победителями московского хакатона стали три команды. Команда Challengers предложила лучшую идею по модернизации интерфейса портала и изменению действий пользователя на странице. Команда Bee2Bee разработала прототип механизма формирования совместных закупок, а команда "Дипдип" - модель машинного обучения, которая предсказывает цену сделки по стандартной товарной единице и объему партии. Некоторые участники также предлагали внедрение семиотического поиска по изображениям, использование чат-бота при регистрации, а также создание прототипа трекера с использованием сервиса по автоматизации логистики.

Портал поставщиков Москвы создан в 2013 году для проведения закупок малого объема (до 300 тыс. рублей, а для образовательных, социальных, спортивных и культурных учреждений - до 600 тыс.). Он предназначен для малых и средних предпринимателей. Помимо Москвы, заказы на площадке размещают государственные структуры из 33 регионов. На данный момент на портале работают заказчики из 34 и поставщики из 85 российских регионов, а также зарегистрированы иностранные компании.

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