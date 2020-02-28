Несколько центральных улиц перекроют в Москве 29 февраля из-за демонстрации

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары, а также проспект Академика Сахарова перекроют в Москве 29 февраля из-за проведения демонстрации, сообщается на официальном аккаунте "Московский транспорт" в Twitter.

С 10:00 будет перекрыта внутренняя сторона Страстного бульвара, открыть движение планируется по мере прохождения колонны. С 14:00 будут перекрыты внутренние стороны Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также проспект Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садового кольца. Открытие движение также будет осуществляться по мере прохождения колонны. Кроме того, с 00:01 29 февраля на данных участках до конца мероприятия будет ликвидировано парковочное пространство.