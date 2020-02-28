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Несколько центральных улиц перекроют в Москве 29 февраля из-за демонстрации

На участках до конца мероприятия будет ликвидировано парковочное пространство

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары, а также проспект Академика Сахарова перекроют в Москве 29 февраля из-за проведения демонстрации, сообщается на официальном аккаунте "Московский транспорт" в Twitter.

С 10:00 будет перекрыта внутренняя сторона Страстного бульвара, открыть движение планируется по мере прохождения колонны. С 14:00 будут перекрыты внутренние стороны Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также проспект Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садового кольца. Открытие движение также будет осуществляться по мере прохождения колонны. Кроме того, с 00:01 29 февраля на данных участках до конца мероприятия будет ликвидировано парковочное пространство.

В Москве 29 февраля планируется проведение "Марша Немцова", приуроченного к пятой годовщине убийства политика, однако официального сообщения от властей по его согласованию не поступало.

Подобные акции в память о политике проводятся несколько лет, в прошлом году аналогичное мероприятие прошло 24 февраля, в нем приняли участие около 6 тыс. человек, по данным столичного главка МВД.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

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